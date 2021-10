Doncaster no vive su mejor momento en la League One de Inglaterra, el torneo de tercera división, puesto que no lograban salir del fondo de la tabla. Finalmente, este sábado alcanzaron una victoria sobre Cheltenham y escalaron una posición, con gran participación de Rodrigo Vilca: anotó un gol clave en el 3-2 final.

El mediocampista peruano apareció a los 55 minutos de juego. Recibió un pase en el área de Ben Close y, en base a su habilidad, marcó una diagonal, la cual finalizó con un zurdazo infalible, haciendo inútil la estirada del guardameta Scott Flinders.

Al final del partido, el marcador terminó siendo favorable 3-2 para el cuadro del ex Deportivo Municipal. Aunque siguen en zona de descenso, ahora solo los separan cuatro puntos de quedarse en la máxima categoría.

Rodrigo Vilca jugó su séptimo partido con el Doncaster en la temporada. Hasta el momento ha sido titular en cuatro oportunidades durante las trece fechas que se han disputado en la tercera división del balompié inglés.

Durante los primeros meses, al volante le costó adaptarse al ritmo que impone la League One, dado que venía de jugar en un torneo juvenil con el Newcastle Sub-23. Sin embargo, poco a poco ha ido tomando confianza y personalidad en el campo de juego.

En la siguiente jornada (26/10), ‘The Rovers’ volverán a ser locales y recibirán al Cambridge United. Cuatro días después visitarán al Charlton Athletic, rival que esta jornada venció a uno de los favoritos para el ascenso, Sunderland.