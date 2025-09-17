Felipe Chávez tuvo un debut soñado con el Bayern Múnich Sub-19 en la UEFA Youth League 2025/26. El volante peruano se estrenó ante Chelsea U19 con un gol olímpico que sorprendió a todos y significó el empate en un momento clave del encuentro. Su gran actuación no quedó ahí: apenas siete minutos después, volvió a aparecer con una jugada individual llena de talento, encarando rivales y definiendo con un potente disparo para poner el 2-1 a favor de los bávaros. Su doblete lo consagró como figura del partido y confirmó su proyección como una de las joyas del fútbol peruano.

¡Golazo olímpico de Felipe Chávez! ¡El volante peruano aparece ante Chelsea U19 en su debut en la UEFA Youth League!

¡Doblete de Felipe Chávez en 7 minutos! 🤩🇵🇪



Nueva acción individual del volante peruano que finaliza con un gran remate. Chávez ya es clave en la remontada del Bayern ante Chelsea por la UEFA Youth League 🏆.

Felipe Chávez, nació en Alemania, de madre alemana y padre peruano, lo que le otorga la elegibilidad para representar a Perú en selecciones juveniles. Comenzó su formación en FC Augsburg, pasó al Bayern en 2019 y ha progresado por sus divisiones juveniles hasta jugar también para el equipo reserva (Bayern II).

Ha representado a Perú en las categorías juveniles (Sub-17, Sub-20) aunque también fue convocado anteriormente por Alemania Sub-15. Más recientemente se ha enfocado en jugar con la selección peruana.

En 2025 renovó su contrato de largo plazo con el Bayern, siendo considerado una promesa del club y uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección tanto en Alemania como para Perú.