Felipe Chávez tuvo un debut soñado con el Bayern Múnich Sub-19 en la UEFA Youth League 2025/26. El volante peruano se estrenó ante Chelsea U19 con un gol olímpico que sorprendió a todos y significó el empate en un momento clave del encuentro. Su gran actuación no quedó ahí: apenas siete minutos después, volvió a aparecer con una jugada individual llena de talento, encarando rivales y definiendo con un potente disparo para poner el 2-1 a favor de los bávaros. Su doblete lo consagró como figura del partido y confirmó su proyección como una de las joyas del fútbol peruano.
Felipe Chávez, nació en Alemania, de madre alemana y padre peruano, lo que le otorga la elegibilidad para representar a Perú en selecciones juveniles. Comenzó su formación en FC Augsburg, pasó al Bayern en 2019 y ha progresado por sus divisiones juveniles hasta jugar también para el equipo reserva (Bayern II).
Ha representado a Perú en las categorías juveniles (Sub-17, Sub-20) aunque también fue convocado anteriormente por Alemania Sub-15. Más recientemente se ha enfocado en jugar con la selección peruana.
En 2025 renovó su contrato de largo plazo con el Bayern, siendo considerado una promesa del club y uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección tanto en Alemania como para Perú.