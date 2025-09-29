Es una máquina: Cristal se impone 3-0 a Ayacucho FC con goles de Wisdom y Vizeu

Ian Wisdom y Felipe Vizeu pusieron adelante a Sporting Cristal vs. Ayacucho FC tras anotar los tres primeros goles en menos de 38 minutos. Primero, a los 6', el volante celeste remató de cabeza y batió al arquero Juan Valencia de manera cruzada. Después, el delantero brasileño apareció a los 23' y 38' para firmar un doblete. Así, el equipo de Paulo Autuori no pasa apuros y quiere asegurar los tres puntos.

