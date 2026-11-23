Gremio y Santos se enfrentan este lunes 23 de noviembre en el estadio Morumbí de Sao Paulo, desde las 7:00 p. m. (hora peruana), por la fecha 36 del Brasileirao 2026. El equipo de Erick Noriega afronta un compromiso decisivo en su lucha por salir de la zona de descenso. Con 38 puntos en la clasificación, el conjunto de Porto Alegre necesita sumar de a tres y no tiene margen de error en la recta final del campeonato. Por su parte, el cuadro de Neymar buscará mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. A continuación, conoce los horarios y canales de televisión para ver Gremio vs. Santos EN VIVO y EN DIRECTO.

Gremio vs Santos EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por la fecha 36 del Brasileirao 2026. (Foto: Gremio)

¿A qué hora juegan Gremio vs. Santos EN VIVO HOY?

El partido por la fecha 36 del Brasileirao 2026 se disputará este lunes 23 de noviembre, desde las 7:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Estos son los horarios para otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Gremio vs. Santos EN VIVO HOY?

El encuentro entre Gremio y Santos será transmitido en Perú a través de L1 Play y Fanatiz, plataformas que ofrecerán la cobertura del compromiso por el Brasileirao.

En Brasil, los aficionados podrán seguir el partido por Premiere y Globoplay. Mientras que en Ecuador, la transmisión estará a cargo de Canal del Fútbol.

¿Cómo llegan Gremio y Santos?

Gremio afronta una jornada determinante para sus aspiraciones de mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño. El equipo donde milita el peruano Erick Noriega suma 38 puntos y necesita una victoria para intentar abandonar los puestos de descenso. Con pocas fechas por disputarse, el conjunto tricolor está obligado a conseguir resultados positivos si quiere evitar perder la categoría.

Santos, por su parte, llega con el objetivo de consolidarse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. El equipo que tiene a Neymar como una de sus principales figuras buscará aprovechar la presión de su rival para conseguir un resultado favorable en Sao Paulo.