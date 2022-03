Conforme a los criterios de Saber más

La carrera de Luis Advíncula es una montaña rusa de experiencias. El miércoles 2 de marzo celebró sus 32 años y las historias que el fútbol le ha dado. El lateral de la selección peruana, antes que llegue a Boca Juniors pasó por varias ligas y países. El destino poco conocido y que nadie recuerda es Ucrania. Sí, uno de los actuales referentes del equipo de Ricardo Gareca, también se suma a la lista de peruanos que pertenecieron a un club del país que hoy está siendo invadido por Rusia.

Si usted revisa las páginas de estadísticas y escribe el nombre de Luis Advíncula le aparecerá que jugó en Juan Aurich, Sporting Cristal, Hoffenheim, Ponte Preta, Vitória Setúbal, Bursaspor, Newell’s Old Boys, Tigres UANL, Lobos BUAP, Rayo Vallecano y Boca Juniors. Todo un trotamundos.

En julio del 2012, justo en el momento más sublime de su carrera, le llega una oferta de Ucrania. Era la gran oportunidad que estaba buscando. El sueño europeo había llegado lo más pronto posible luego de realizar una buena Copa América 2011 y realizar una correcta campaña con Sporting Cristal.

“Hace unos minutos Tavriya Simferopol firmó un contrato con el joven mediocampista peruano de 22 años Luis Advíncula. El acuerdo con el ex jugador de Sporting Cristal es por 3 años”, informó la página oficial del equipo ucraniano el 21 de julio del 2012

Las páginas ucranianas del momento y Transfermarkt informaban que el traspaso se había cerrado por 250 mil euros. Un ingreso económico importante para Sporting Cristal y también para el jugador. De esta manera, el Tavriya Simferopol se convirtió en su primer equipo fuera del Perú .

Así anunciaba el equipo ucraniano el fichaje de Luis Advíncula.

SOLO UN MES

“Ucrania tiene una cultura opuesta a la nuestra, pero así son los retos. Estoy algo nervioso y ansioso por conocer el club y saber cómo me recibirán, así como el idioma, que es lo más difícil. Veremos cómo me acomodo, pero estoy seguro de que triunfaré”, eran las declaraciones de Luis Advíncula antes de partir hacia su nuevo equipo.

Había mucha expectativa por verlo en la liga ucraniana. Sobre todo, porque tanto en Sporting Cristal como la selección peruana, Luis Advíncula había demostrado que estaba listo para dar ese gran salto a otro torneo más competitivo que el peruano.

Luis Advíncula fue campeón con Sporting Cristal | Foto: GEC

Sin embargo, su experiencia no fue nada buena. Le tocó pagar derecho de piso con 21 años y regresó a Perú muy rápido. Luego de un mes de entrenamientos, el Tavriya Simferopol decidió no incluirlo en el primer equipo .

El equipo ucraniano ya tenía completo el cupo de extranjeros permitidos en el torneo ucraniano. No pudieron inscribir a Luis Advíncula y el lateral tuvo que volver a Sporting Cristal luego de un mes de haber fichado su ansiado contrato. El 19 de agosto ya estaba en suelo peruano al día siguiente fue al Gallardo a ver a Cristal.

Así informaba Deporte Total sobre el traspaso de Luis Advíncula a Ucrania. (Foto: Archivo GEC).

“Por un tema de cupo no me pudieron escribir en Ucrania, así que estoy contento por el regreso. Pasé todos los exámenes médicos, pero desde un principio el club (Cristal) siempre quiso que me vendan y regrese a préstamo. Eso no se sabía, porque se tenía que consultar con el equipo de Ucrania”, decía a su regreso Advíncula.

Su regreso fue importante para Sporting Cristal. Con Luis Advíncula en el once titular, los celestes ganaron el título nacional en el 2012. Cuando se pensó que volvería a Ucrania para tener su revancha, ‘Bolt’ termina fichando por el Hoffenheim en enero del 2013 .

Luis Advíncula entrenando en el Hoffenheim. (Foto: achtzehn99.de)

MALA EXPERIENCIA

Años, después, un Luis Advíncula más maduro contó su experiencia en Ucrania. El lateral confesó que no se adaptó al país. Le chocó su primera aventura fuera del Perú. Ni bien llegó ya quería regresar, además, el técnico del Tavriya Simferopol no lo tenía en cuenta.

“Mi experiencia en Ucrania me costó demasiado. Estuve un mes. Fui solo. No me adapté. Llegué un poco golpeado. Justo el partido ante de viajar, jugué con Cristal y salí lesionado (luego del partido ante Unión Comercio). Llegué a Ucrania lesionado y el técnico como pensó que le trajeron un jugador para estafar, no me ponía”, le confesó a Jesús Alzamora en el programa La Banca.

El diario Depor contaba sobre la lesión de Luis Advíncula. A pesar de ello terminó viajando a Ucrania. (Foto: Archivo GEC).

Pocos días estuvo Luis Advíncula en Ucrania. Nunca más pudo regresar para jugar en aquel club. Varios factores terminaron afectándolo como el idioma, lesión y el clima. Felizmente, no se quedó parado mucho tiempo y volvió a Sporting Cristal para continuar con su crecimiento.

“El idioma fue muy complicado. Así que estuve un mes y dije me regreso a Perú. Tenía 21 años y esa salida me sirvió para madurar. Felizmente, tuve la oportunidad de salir muy rápido” , agregó Advíncula.

UN CLUB EN UN TERRITORIO CALIENTE

El Tavriya Simferopol es un club histórico que fue fundado en 1958 situado en Simferópol, capital de Crimea. Jugó en las Ligas de la URSS. Es más, participó en la máxima categoría del torneo soviético en el 1981. A lo largo de su vida institucional tuvo muchos cambios producto de las guerras. Hoy Vladímir Putin ha pedido que ese territorio sea reconocido como ruso.

Hasta hace poco también tuvo que un cambio brusco. Todo comenzó en 1991, cuando la URSS se disolvió tuvo que dejar de participar en este torneo . Gracias a sus buenos puntajes formó parte de la nueva Liga Premier de Ucrania.

Jugó el torneo ucraniano hasta el 2014. Ese año, Crimea entró en un conflicto que hoy sigue vigente. Vladímir Putin apoyó el referéndum en el que se le preguntó a las personas si querían que Crimea se uniera a Rusia. Este acto fue rechazado por Ucrania y Occidente, pero ya no había marcha atrás.

Los votos daban como ganador con un 95,5% de los votantes para que Crimea sea parte de Rusia. El controvertido referéndum se llevó a cabo sin ningún observador internacional con credibilidad. Dos días después de la publicación de los resultados, Putin oficializó la invasión firmando un proyecto de ley en el que Crimea se incorporaba a la Federación Rusa.

Crimea.

“Desde la anexión de Crimea, la península ha sido un punto de antagonismo entre Rusia, Ucrania y Occidente. Mientras que Occidente considera a Crimea parte de Ucrania, Putin sigue determinado a defender la idea de que la península pertenece a Rusia, y advirtió que permitir que Ucrania se una a la OTAN podría llevar a Occidente a una guerra con Rusia por el control del territorio”, informa la BBC.

Este problema hizo que Tavriya Simferopol se disuelva. Sin embargo, se fundó uno nuevo denominado con el nombre de FC TSK Simferopol. La Federación de Fútbol de Ucrania anunció que restablecería el club que ahora juega la tercera división de Ucrania y tiene como sede Beryslav, Óblast de Jersón, por razones de seguridad .

Escudo del FC TSK Simferopol.

