Paolo Guerrero volvió a anotar un gol con el Internacional en el Brasileirao. Sin embargo, la prensa no fue a buscarlo por eso, sino por el presunto interés de Boca Juniors por ficharlo.

A su salida del estadio, Paolo Guerrero se refirió al controversial tema. “Estoy enfocado en el Internacional. Lo que sucederá después no puedo decir nada. Hasta ahora se rumorea y no tengo detalles de los que hablar”, dijo.

Paolo Guerrero tiene 19 goles en 39 partidos con camiseta de Internacional de Porto Alegre. (Foto: SC Internacional)

Las informaciones acerca de un posible traslado a Boca Juniors no perturban a Paolo Guerrero, quien manifestó su comodidad en Beira-Rio, donde es el goleador absoluto del ‘Equipo do Povo’.

► Paolo Guerrero a Boca Juniors: “Creo que la semana que viene, se termina de confirmar su llegada” [VIDEO]

► Paolo Guerrero a Boca Juniors: Martín Liberman revela la fecha de llegada y sueldo del '9′ de la selección

“Sin duda estoy feliz. Aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así”, comentó.