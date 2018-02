Paolo Guerrero ya está en Buenos Aires. El delantero de la selección peruana arribó a la capital de Argentina para prepararse de cara al Mundial Rusia 2018. El atacante llegó por la recomendación de Ricardo Gareca y el entorno social.

"El profe quería que me prepare y simplemente hablé de eso. Felizmente tengo unos amigos que me ayudaron a tomar una decisión y acá tengo bastantes conocidos. Mucha gente que me ayuda. Así que decidí venir aquí a salir un poco de lo cotidiano", comentó el delantero Paolo Guerrero a la salida del aeropuerto.

El delantero también habló de su actual situación. Y mencionó que desea volver a jugar lo más pronto posible. "Quiero regresar lo más pronto posible. Estoy pasando por una injusticia pero espero resolver todo lo más pronto posible", relató el 'Depredador' para la cadena 'ESPN'.

El goleador histórico de la selección peruana también relató los momentos que vivió al inicio de la suspensión y como, pasado el tiempo, trató de manejar la sanción.

Paolo Guerrero en declaraciones a 'ESPN' en Argentina. (Video: ESPN)

"Todo fue paso a paso. Al principio fue bien incómodo. Fue difícil. Ahora estoy más tranquilo. Quiero prepararme bien. Y en el TAS espero resolver todo y que esto se pueda aclarecer", expresó Paolo Guerrero.

La selección peruana confirmó cuatro partidos amistosos previos al Mundial Rusia 2018. Ante Croacia el 23 de marzo en Miami y el 27 frente a Islandia en Nueva Jersey. Luego, en mayo, el 29 contra Escocia en Lima. El otro cotejo será ante Suecia aún sin fecha y sede confirmada.