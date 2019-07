Guerrero, satisfecho por su rendimiento: “La Copa América me ayudó mucho”

Paolo Guerrero se encuentra más que contento por su magnífico rendimiento en el Internacional. Dicho ritmo lo encontró durante su participación en la Copa América, certamen en donde alcanzó el subcampeonato.

"La Copa América me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien", manifestó Paolo Guerrero en conferencia de prensa.

Internacional vs. Palmeiras: chocan por el pase a semifinales de la Copa de Brasil. (Foto: SC Internacional)

Sus últimos registros goleadores lo han ubicado como uno de los mejores artilleros de la temporada en Brasil. A pesar de ello, el 'Depredador' mantiene la humildad y enfoca todo lo bueno que le pasa al aporte grupal.

"No me considero el mejor atacante. Soy apenas uno más dentro del grupo. Eso es lo más importante. Espero ayudar con goles este año", precisó el ariete del Internacional.