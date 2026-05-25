El futbolista sueco-peruano Matteo Pérez Vinlöf volvió a despertar la ilusión de los hinchas de la Selección luego de celebrar el campeonato del Dinamo Zagreb con una bandera peruana.

El lateral fue titular y disputó los 90 minutos en el empate sin goles ante NK Lokomotiva Zagreb por la última fecha de la liga croata, torneo en el que el Dinamo Zagreb terminó como líder con 86 puntos para confirmar el título obtenido semanas atrás.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que más llamó la atención fue la forma en la que Matteo Pérez Vinlöf decidió festejar el campeonato. El joven jugador apareció celebrando con una bandera peruana, gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretado por muchos hinchas como un guiño hacia la selección peruana.

Matteo Pérez Vinlöf todavía puede jugar por Perú

Cabe recordar que Matteo Pérez Vinlöf ya fue convocado anteriormente por la selección mayor de Selección de fútbol de Suecia. Sin embargo, el futbolista no llegó a debutar oficialmente, situación que todavía le permite elegir representar a Perú según las normas de la FIFA.

Matteo Pérez Vinlof (2005) 🇵🇪🇸🇪

y el guiñó a Perú al festejar el doble título que consiguió con el Dinamo Zagreb 🇭🇷 mostrando la bandera de Perú 🇵🇪👀

*Matteo y la bandera de Perú, Kochen dando like cuando le dicen peruanito, deben ir por los 2 si o si la @TuFPF https://t.co/8OFEwAQYHC pic.twitter.com/nleAOalrmW — 💲♓⬆️⭕♌ (@Sh10nJZ) May 24, 2026

Por ello, su reciente celebración con la bandera peruana fue tomada como una señal que mantiene abierta la posibilidad de verlo próximamente defendiendo a la escuadra nacional dirigida por Mano Menezes.

Durante la temporada, Matteo Pérez Vinlöf logró consolidarse como una alternativa importante dentro del plantel del Dinamo Zagreb, sumando minutos y continuidad en uno de los equipos más importantes del fútbol croata.

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