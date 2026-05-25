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Matteo Pérez Vinlöf celebró con la bandera peruana y desató ilusión en la Bicolor. Foto: @Sh10nJZ/X
Matteo Pérez Vinlöf celebró con la bandera peruana y desató ilusión en la Bicolor. Foto: @Sh10nJZ/X
Por Redacción EC

El futbolista sueco-peruano Matteo Pérez Vinlöf volvió a despertar la ilusión de los hinchas de la Selección luego de celebrar el campeonato del Dinamo Zagreb con una bandera peruana.

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