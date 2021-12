Gustavo Dulanto ha tenido un renacer en Moldavia con camiseta del Sheriff Tiraspol, club con el cual logró ganar la liga local y clasificar a la fase de grupos de la UEFA Champions League, donde enfrentó a históricos equipos como Real Madrid e Inter de Milán y, lejos de quedar eliminado, accedió a los 16avos de final de la Europa League.

En todo momento el defensor nacional fue titular y hasta se volvió capitán de su escuadra. Es por ello que su nombre comenzó a estar nuevamente en la palestra de distintas instituciones para el 2022.

“Ir a Sheriff fue una gran apuesta, muchos creían que iba a perderme pero creo que fue mi año”, comenzó diciendo el también conocido como ‘Pochito’ en diálogo con RPP. “Después de lo que viví se han abierto más puertas de las que pensaba. Sabía que Moldavia siempre vende jugadores para Turquía o Rusia, pero jugar Champions te abre más puertas de lo pensado”, añadió.

¿Desde qué parte del mundo están siguiendo a Gustavo Dulanto? “Mi representante me habló de equipos de Brasil, España, Portugal donde ya estuve, eso me da más ganas de ir trabajando”, reveló el zurdo. “A mí siempre me ha gustado tomar nuevos retos. Estoy cómodo en el Sheriff pero si hay una mejor liga iría sin pensarlo”, agregó.

Cabe mencionar que el elemento nacional tiene contrato vigente con Sheriff Tiraspol hasta junio del 2023, de acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en valores.

Piensa en la selección peruana

“En tanto a la Selección Peruana creo que tengo que seguir trabajando, hay muy buenos jugadores en mi posición y eso me hace trabajar el doble. Es un sueño, una meta que tengo”, apuntó Gustavo Dulanto. “Yo siempre voy a hacer todo para estar en la selección peruana, ha logrado buenos triunfos que nos ha permitido estar peleando en Eliminatorias”, sentenció.

