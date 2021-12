Sin lugar a dudas, uno de los peruanos en el extranjero que mejores resultados obtuvo en este 2021 fue Gustavo Dulanto. El defensor nacional emigró a Moldavia para defender los colores del Sheriff Tiraspol, ganó la liga y clasificó a la fase de grupos de la UEFA Champions League, donde enfrentó a grandes e históricos clubes como Real Madrid e Inter de Milán.

Sin embargo, su auspicioso presente no se produjo de la noche a la mañana. ‘Pochito’, como lo conocen, tuvo que transitar un difícil y duro camino en el que no siempre el destino final tenía recompensa. Y es en esos momentos en que recibió el apoyo incondicional de su familia, de su círculo cercano, con los que pasa prácticamente todos los días de su vida.

Bajo esa línea, Gustavo Dulanto tuvo un grandioso detalle con ellos a manera de agradecimiento por su soporte. ¿Qué hizo? Los llevó de Perú a Moldavia para verlo jugar un partido de la UEFA Champions League contra el Real Madrid, así lo reveló en una reciente entrevista a ‘Depor’.

“El hecho de llevarlos a Moldavia fue una forma de agradecerles por estar en los malos momentos. Yo quería que vean un partido de Champions. Los llevé a Cusco cuando debuté en la Copa Libertadores contra el Santos, que ganamos 2-0, pero esta vez nos ganaron 3-0″, comenzó diciendo.

Gustavo Dulanto jugando contra Inter de Milán en Europa | Foto: AFP.

“Sin embargo, el hecho que estén en tribuna... encima salí de capitán. Levantar la cabeza y ver a mis viejos, hermana, mi tía, sobrina, mi esposa e hija... Eso no tiene precio. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Viajar 35 horas para ver un partido de Champions League no tiene precio”, añadió.

Si bien Sheriff Tiraspol quedó eliminado en la ‘Orejona’, logró clasificar a la UEFA Europa League, donde medirá fuerzas con el Sporting Braga de Portugal en los 16avos de final.

