Nolberto Solano sorprendió a propios y extraños al tomar el cargo de entrenador de la Selección de Pakistán, un país que no es reconocido por ser ‘futbolero’; si embargo, el ‘Maestrito’ asume este cargo con responsabilidad y disciplina.

“El presidente de la federación está muy contento de tenerme y es muy ambicioso, y poco a poco estamos intentando mejorar, ser más competitivos. Hay mucho trabajo por hacer; necesitamos estar más organizados, pero futbolísticamente hablando, no ha estado mal. No es un país futbolero, pero la gente es muy amable y humilde”, mencionó Solano.

El exseleccionado de Perú tiene un plan para aumentar el nivel futbolístico de sus dirigidos: la captación de jugadores con doble nacionalidad.

“Parte de mi plan es contactar con gente e intentar convencerlos. Hay jóvenes promesas en clubes de la League One y la League Two que podrían unirse a nosotros y ayudarnos a mejorar”, confesó.

Asimismo, reveló la historia de cómo fue contactado por Pakistán, en la que un taxista fue de vital importancia.

“Tengo un amigo que es taxista aquí”, inició contando.

“Nació en Newcastle, pero su familia es de Pakistán. Antes, él me recogía. Hemos mantenido el contacto y sabía que estaba buscando trabajo después de haber entrenado en Perú con el Santos de Nasca, en la segunda división. Un amigo mío habló con alguien de la federación de fútbol de Pakistán y mencionó mi nombre hace unos meses. Ahí empezó todo”, sentenció.