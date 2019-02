Holan olvida a Cueva: “No era una buena contratación para Independiente”

Ariel Holan era el más entusiasmado con la llegada de Christian Cueva a Independiente. Sentía que con el '10' peruano, los problemas en el equipo mejorarían exponencialmente.

Pero, luego de conocer las constantes variantes y problemáticas en la contratación de Christian Cueva, el entrenador de Independiente cambió su discurso sorpresivamente.

Christian Cueva espera tener actividad con el Krasnodar este lunes. (Foto: Twitter FC Krasnodar)

“Cómo entrenador me hubiera encantado tener a [Christian] Cueva pero todos los días eran 200 mil [dólares] más y eso no lo podía permitir. No era una buena contratación para Independiente”, subrayó Ariel Holan en diálogo con el programa "Siempre Rojo".

Lo cierto es que en Independiente se quedarán -nuevamente- con las ganas de contar con Christian Cueva. Antes de que iniciara la Copa del Mundo 2018 intentaron ficharlo, pero apareció Krasnodar en el camino.

Hoy el destino pondría al '10' incaico en el Santos de Jorge Sampaoli, quien lo ha pedido expresamente para reforzar el mediocampo con miras al Brasileirao.