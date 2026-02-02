André Carrillo protagonizo un hecho insólito durante las celebraciones de Corinthians tras coronarse campeón de la Supercopa de Brasil. El peruano no se dio cuenta, pero recibió la medalla de premiación que le correspondía al árbitro del partido ante Flamengo.

En un video de los festejos por el título del ‘Timao’, se puede ver que un compañero de Carrillo sostiene la medalla de oro que la organización otorga al equipo campeón. Sin embargo, esta era la destinada a los árbitros del partido.

Al notarlo, la reacción de la ‘Culebra’ fue de sorpresa absoluta. “Estás loco”, dijo de manera genuina, para después tomar su medalla y provocar la risa de sus compañeros de equipo.

Pese al error, Carrillo lo tomó con gracia y siguió festejando un nuevo título conseguido en su carrera. De hecho, el peruano ya suma 18 trofeos internacionales y el segundo futbolista nacional con más títulos ganados en el exterior.

El primer lugar lo ocupa Claudio Pizarro (19), aunque ese récord podría igualarse si la ‘Culebra’ suma una copa más en su carrera. ¿Sucederá?