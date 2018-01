Christian Cueva no jugará este miércoles ante Mirassol con Sao Paulo. El jugador peruano pidió no viajar con el plantel debido a que quiere escuchar y analizar las propuestas que le están llegando de otros países.

Esto generó polémica entre los hinchas, por lo que el ex Alianza Lima decidió escribir un mensaje en su cuenta de Instagram a todos los hinchas del Sao Paulo.

Esto es lo que escribió Cueva en Instagram, pero luego lo borró

"A los hinchas de Sao Paulo les digo que me gustaría aclarar mi ausencia ante Mirassol. Estoy tan comprometido con el club, que en el último partido no estaba programado para jugar y yo pedí jugar para ayudar a Sao Paulo. Esperaba jugar mañana para estar bien físicamente ante Corinthians, pero la comisión de técnica decidió mandarme al banco de suplentes. Entonces pensé que yo no era tan importante para este momento, Por eso pedí no viajar y analizar las propuestas que han llegado para mí. Estoy a disposición siempre para ayudar a este club, jugando".

Mensaje de Cueva en Instagram

En resumidas cuentas, Christian Cueva no está contento con su rol de suplente en Sao Paulo. El hecho de que pase más tiempo en la banca que en el campo se debe a que llegó seis días tarde a la pretemporada del equipo paulista.