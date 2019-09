Internacional vs. Chapecoense, con Paolo Guerrero: canales de TV y horarios para seguir el partido

Internacional y Chapecoense se miden en el Beira-Rio con la necesidad urgente de conseguir la victoria. Los equipos se enfrentarán por la jornada 20 del Brasileirao. El partido ha sido programado para las 09:00 horas (Perú) y será transmitido en exclusiva por Premiere FC Brasil.

El Comercio te brindará el minuto a minuto del partido Internacional vs. Chapecoense desde su página web. Además, te llevará toda la información de la Serie A de Brasil con estadísticas, alineaciones, tablas de posiciones, videos, goles, polémicas, horarios y canales de TV, y cómo ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ Internacional vs. Chapecoense: con Guerrero por el Brasileirao | EN VIVO



▷ Fútbol en vivo: revisa la programación de todos los partidos de esta semana

Paolo Guerrero ha perdido este año tres finales: el campeonato gaucho y la Copa Brasil con Inter, y la final de la Copa América con Perú. (Video: América TV)

Internacional de Porto Alegre, equipo donde milita Paolo Guerrero, tendrá que dar vuelta a la página tras haber perdido el título de la Copa Brasil ante Atlético Paranaense en su propio campo, y empezar a luchar para tentar clasificar a la próxima Copa Libertadores o, porque no, obtener el título.

El cuadro 'colorado' viene de caer 2-1 en el Beira-Rio ante Atlético Paranaense, resultado que le costó la Copa de Brasil. En menos de tres semanas, el equipo dirigido por Odair Helmann sufrió dos duros golpes en la temporada: quedó fuera de la Copa Libertadores y perdió el título que tanto ansiaba desde hace muchos años.

Para el duelo ante Chapecoense, Inter de Porto Alegre mandará a su mejor once. Medios de Brasil señalan que el DT brasileño repetirá el once que mandó contra Atlético Paranaense. La baja más sensible es la de Andrés D'Alessandro. El volante argentino no sería tomado en cuenta. William Pottker y Rodrigo Dourado también quedaron fuera.

Por su parte, Chapecoense es uno de los coleros del Brasileirao. El equipo de Santa Catarina por eso anunció hace unos días la contratación del director técnico Marquinhos Santos. El estratega debutará ante Internacional en el Beira-Rio e intentará iniciar la salvación del 'Chape'.

Inter de Porto Alegre se ubica en la sexta casilla con 33 puntos siendo superado por Palmeiras (39), Santos (37), Corinthians y Sao Paulo (35). Por su parte, Chapeconese se mantiene en la parte baja al ubicarse en la casilla 19 con 14 puntos. En la lucha por evitar el descenso tiene que superar a Cruzeiro (puesto 17 con 18 unidades) y al CSA (puesto 18 con 16 puntos).

▷ Atlético Paranaense venció 2-1 a Internacional y es el nuevo campeón de la Copa Brasil 2019



▷ El inexplicable balón con 'efecto fantasmal' que fue captado en partido de Chapecoense

Internacional vs. Chapecoense: conoce más sobre el estadio Beira-Rio:

Inter - Chapecoense: revisa los horarios del partido:

08:00 horas - Honduras, Puerto Rico

09:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

11:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

15:00 horas - Reino Unido

16:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania



Te puede interesar