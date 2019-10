Internacional vs. Bahia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 28 del Brasileirao, este sábado 26 de octubre, desde las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TNT Brazil, Premiere FC Brasil, Esporte Interativo Plus, y TNT Go. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Internacional y Bahia protagonizarán un duelo fundamental en la lucha por ubicarse entre el grupo de los seis mejores equipos de la liga brasileña. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Arena Fonte Nova.

Internacional vs. Bahia: horarios del partido

México - 5:00 p.m. Ecuador - 5:00 p.m. Perú - 5:00 p.m. Colombia - 5:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m. Bolivia - 6:00 p.m. Paraguay - 6:00 p.m. Argentina - 7:00 p.m. Chile - 7:00 p.m Uruguay - 7:00 p.m. España - 12:00 a.m. (domingo 27 de octubre)

Lejos de la pelea por el título, Internacional intentará asegurar un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores. Por ahora, el cuadro colorado es sexto con 42 puntos, apenas una unidad más que el octavo Bahia, precisamente su rival de turno. Gremio es séptimo, también con 41 unidades.

Internacional vive una crisis de resultados -con una solo una victoria en sus últimas siete presentaciones- y deberá empezar a recuperar terreno, de la mano de su nuevo entrenador Ze Ricardo, quien reemplazó a Odair Hellmann.

Será una nueva oportunidad para que Paolo Guerrero pueda reencontrarse con el gol, luego de casi dos meses. La última vez que el peruano anotó uno fue el 5 de septiembre, en duelo ante Cruzeiro por la Copa de Brasil.

En la previa, Paolo Guerrero -que ganó el premio de Mejor Jugador y Goleador de la reciente edición de la Copa de Brasil- se refirió a la llegada del técnico Ze Ricardo, con el que trabajó en su etapa en el Flamengo.

"Es un tipo trabajador e inteligente. Sabe cómo liderar el grupo. Tiene un esquema táctico bien definido, hace que el equipo juegue bien, es disciplinado por delante y por detrás. Lo sé bien de Flamengo. Enderezó el equipo, logró mucho", contó el delantero.

Internacional vs. Bahia: probables alineaciones

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Giovanni; Gregore, Flávio, Marco Antônio; Élber, Artur y Gilberto. DT: Roger Machado

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Zeca; Edenílson, Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede, Neilton, Wellington Silva y Guerrero. DT: Ze Ricardo

Internacional vs. Bahia: ¿dónde se ubica el estadio?