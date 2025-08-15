El futbolista peruano de 22 años, formado en Alianza Lima, tendrá su segunda experiencia internacional.
Redacción EC
Redacción EC

El mediocampista peruano Javier Navea se suma a la lista de futbolistas peruanos que juegan en Europa, tras confirmarse sy fichaje por el Vendsyssel de la Segunda División de Dinamarca.

Esta será la segunda experiencia internacional para el jugador formado en Alianza Lima, pues en 2022 se sumó a las filas del Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil.

“Navea es un jugador ofensivo que con sus habilidades técnicas y su valentía en situaciones clave puede aportar poder y creatividad a nuestro juego”, apuntó Jens Hammer, director deportivo del Vendsyssel.

“Tiene fortalezas ofensivas claras y es el tipo de jugador que puede marcar la diferencia en los momentos decisivos del partido. Estamos deseando verlo en acción y darle una cálida bienvenida al Vendsyssel FF y al Nord Energi Arena”,añadió.

Tiene 22 años y experiencia en la Liga 1 Te Apuesto, siendo Unión Comercio el club que le otorgó mayor continuidad desde que fue cedido en 2023.

