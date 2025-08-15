El mediocampista peruano Javier Navea se suma a la lista de futbolistas peruanos que juegan en Europa, tras confirmarse sy fichaje por el Vendsyssel de la Segunda División de Dinamarca.
LEE TAMBIÉN: José Carvallo: “Estos son los momentos que más nos gustan, los difíciles, nos levantamos y luchamos, así es la ‘U’”
Esta será la segunda experiencia internacional para el jugador formado en Alianza Lima, pues en 2022 se sumó a las filas del Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil.
“Navea es un jugador ofensivo que con sus habilidades técnicas y su valentía en situaciones clave puede aportar poder y creatividad a nuestro juego”, apuntó Jens Hammer, director deportivo del Vendsyssel.
MIRA: Jorge Fossati explicó cambio de Rodrigo Ureña: “Tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo”
“Tiene fortalezas ofensivas claras y es el tipo de jugador que puede marcar la diferencia en los momentos decisivos del partido. Estamos deseando verlo en acción y darle una cálida bienvenida al Vendsyssel FF y al Nord Energi Arena”,añadió.
Tiene 22 años y experiencia en la Liga 1 Te Apuesto, siendo Unión Comercio el club que le otorgó mayor continuidad desde que fue cedido en 2023.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal
- Cueva y cómo tiene a Emelec y Ecuador rendidos a sus pies: El plan para su vuelta estelar a la selección peruana
- José Bellina es el nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la FPF
- “Es el mejor fichaje del fútbol peruano”: Sergio Peña, una asistencia y 136 minutos para adueñarse del fútbol de Alianza Lima
- ¡No se guardan nada! Portugal presentó equipo que enfrentará a Perú en Copa Davis 2025
Contenido sugerido
Contenido GEC