Fabio Gruber, defensor del FC Núremberg de la Bundesliga 2, ya expresó su deseo de integrar la selección peruana y sería una de las novedades en la próxima convocatoria de noviembre.

Actualmente, es titular indiscutible en su club, y el comando técnico que lidera el histórico Miroslav Klose le tiene una especial consideración.

Así lo confirmó el argentino Javier Pinola, exfutbolista de River Plate, que se desempeña como asistente técnico y destacó las virtudes de Gruber.

“Para nosotros es un grandísimo jugador. Por eso lo trajimos. Es joven. Como persona, es un chico con personalidad y carácter, muy inteligente, no en vano ha sido capitán en tercera división”, dijo en entrevista con el programa de YouTube ‘Mano a Mano’.

“A pesar de su corta edad, tiene gran responsabilidad de lo que hace y cómo manejar el grupo. Tiene condiciones para seguir creciendo”, añadió.

Perú afrontará dos encuentros amistosos ante Chile y Rusia en la fecha FIFA de noviembre y el entrenador interino de la blanquirroja, Manuel Barreto, podría considerarlo.

