El asistente técnico de Miroslav Klose en el FC Núremberg destacó la proyección del defensor alemán de madre peruana.
Redacción EC
, defensor del FC Núremberg de la Bundesliga 2, ya expresó su deseo de integrar la selección peruana y sería una de las novedades en la próxima convocatoria de noviembre.

Actualmente, es titular indiscutible en su club, y el comando técnico que lidera el histórico Miroslav Klose le tiene una especial consideración.

Así lo confirmó el argentino Javier Pinola, exfutbolista de River Plate, que se desempeña como asistente técnico y destacó las virtudes de Gruber.

“Para nosotros es un grandísimo jugador. Por eso lo trajimos. Es joven. Como persona, es un chico con personalidad y carácter, muy inteligente, no en vano ha sido capitán en tercera división”, dijo en entrevista con el programa de YouTube ‘Mano a Mano’.

“A pesar de su corta edad, tiene gran responsabilidad de lo que hace y cómo manejar el grupo. Tiene condiciones para seguir creciendo”, añadió.

Perú afrontará dos encuentros amistosos ante Chile y Rusia en la fecha FIFA de noviembre y el entrenador interino de la blanquirroja, Manuel Barreto, podría considerarlo.

SOBRE EL AUTOR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.

