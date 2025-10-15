Fabio Gruber, defensor del FC Núremberg de la Bundesliga 2, ya expresó su deseo de integrar la selección peruana y sería una de las novedades en la próxima convocatoria de noviembre.
LEE TAMBIÉN: Erick Delgado y su polémico comentario sobre la ‘U’: “Todos los partidos, todo el año se han visto beneficiados”
Actualmente, es titular indiscutible en su club, y el comando técnico que lidera el histórico Miroslav Klose le tiene una especial consideración.
Así lo confirmó el argentino Javier Pinola, exfutbolista de River Plate, que se desempeña como asistente técnico y destacó las virtudes de Gruber.
“Para nosotros es un grandísimo jugador. Por eso lo trajimos. Es joven. Como persona, es un chico con personalidad y carácter, muy inteligente, no en vano ha sido capitán en tercera división”, dijo en entrevista con el programa de YouTube ‘Mano a Mano’.
MIRA: Fabiola Herrera, capitana de la selección peruana, anuncia su retiro de la blanquirroja con emotivo mensaje
“A pesar de su corta edad, tiene gran responsabilidad de lo que hace y cómo manejar el grupo. Tiene condiciones para seguir creciendo”, añadió.
Perú afrontará dos encuentros amistosos ante Chile y Rusia en la fecha FIFA de noviembre y el entrenador interino de la blanquirroja, Manuel Barreto, podría considerarlo.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC