El delantero peruano Jefferson Cáceres llegó en 2024 al Sheffield United de la Championship de Inglaterra, con la intención de trascender en el prestigioso torneo de ascenso.
Si bien pasó unos meses de adaptación en el equipo alternativo de la institución, buscará en esta temporada un lugar en el equipo principal.
A propósito, a través de las redes sociales del Sheffield United se compartió un video del ‘Medua Day’ en el que aparece el ex Melgar de Arequipa.
Junto a sus compañeros, posó para el lente del equipo de comunicaciones del club y se reveló que usará la dorsal ‘25′.
Según se informó, será parte de los convocados para este sábado 9 de agosto vs Bristol City en el inicio de la competencia oficial.
