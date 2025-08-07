El delantero peruano Jefferson Cáceres llegó en 2024 al Sheffield United de la Championship de Inglaterra, con la intención de trascender en el prestigioso torneo de ascenso.

Si bien pasó unos meses de adaptación en el equipo alternativo de la institución, buscará en esta temporada un lugar en el equipo principal.

A propósito, a través de las redes sociales del Sheffield United se compartió un video del ‘Medua Day’ en el que aparece el ex Melgar de Arequipa.

Junto a sus compañeros, posó para el lente del equipo de comunicaciones del club y se reveló que usará la dorsal ‘25′.

Y para todos los amigos peruanos:



El día de ayer Jefferson Cáceres tuvo su ‘Media Day’ con los Blades. A priori, formará parte de la suplencia este sábado 9 de agosto vs Bristol City. 🇵🇪⚔️#twitterblades #SUFC



pic.twitter.com/jiE6CWA4yc — Sheffield United Latinoamérica (@SheffUtdLatam) August 6, 2025

Según se informó, será parte de los convocados para este sábado 9 de agosto vs Bristol City en el inicio de la competencia oficial.

