Liga de Quito presentó este miércoles a sus nuevos fichajes para la temporada en su estadio, el Rodrigo Paz, entre los que destacan el centrocampista peruano Jesús Pretell y el delantero ecuatoriano Janner Corozo.

El entrenador brasileño Tiago Nunes también asistió a la presentación de Pretell, Corozo, los extremos Alejandro Tobar y Yerlin Quiñóez, y el defensa Luis Segovia.

Pretell destacó la trayectoria del equipo y garantizó que dará todo de sí para lograr los objetivos. “Vengo a aportar mucho al equipo dentro y fuera de la cancha”, dijo.

Pretell, de 26 años, se vinculó a Liga de Quito tras jugar hasta diciembre pasado con Sporting Cristal, donde fue dirigido en 2022 por el actual técnico de Liga, Tiago Nunes.

Además del Sporting Cristal, militó en la Universidad San Martín y Melgar, y jugado en la selección peruana.