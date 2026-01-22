El peruano Joao Grimaldo anotó su primer gol con el AC Sparta Praga, en el amistoso de pretemporada que su club tuvo contra el Legia Varsovia de Polonia.

Grimaldo, quien fue titular en el encuentro que finalizó 3-3, marcó su tanto al minuto 11, con un remate cruzado desde el lado derecho del área, convirtiéndose así en su primer gol con la camiseta del club checo desde que se unió al plantel para la segunda parte de la temporada 2025-26.

El equipo de Praga, dirigido por Brian Priske, utiliza estos partidos amistosos como parte de su preparación antes del inicio de la liga checa, que ya está programada para finales de enero.

El ex Sporting Cristal y Riga FC ha buscado consolidarse en el once inicial desde su llegada al club. La vez pasada ingresó en el encuentro que su equipo jugó contra el Malmö de Suecia, mostrando su calidad de juego.

El gol de Grimaldo fue celebrado por sus compañeros y en redes sociales, los aficionados resaltaron su adaptación al equipo y su estilo de juego.