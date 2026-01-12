Joao Grimaldo tendría la oportunidad de disputar su primer encuentro con su nuevo club el Sparta Praga de República Checa, luego de aparecer en la lista de convocados que jugarán un amistoso de pretemporada contra el Malmö de Suecia.

El encuentro se llevará a cabo en Marbella (España) y Grimaldo no puede esperar para demostrar sus cualidades vistiendo los colores de nuevo equipo.

Recordemos que en el Malmö jugó el peruano Sergio Peña, llegando a disputar la Champions League.

👕 KÁDR A-TÝMU | Na startu druhého týdne přípravy vyrážíme na soustředění do Marbelly 🇪🇸



➡️ https://t.co/5RsvrCpLmZ pic.twitter.com/IAcu2za3V6 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 12, 2026

Este fin de semana, a través de sus redes sociales, el club checo confirmó la incorporación del futbolista peruano al plantel.

“Es un jugador ofensivo rápido, dotado técnicamente y muy activo. Puede jugar tanto en las bandas como en los carriles interiores. Aporta al equipo tanto en la combinación como en situaciones de uno contra uno gracias a su buen regate”, mencionó Tomáš Rosický director deportivo del club.