Joao Grimaldo volvió a sumar minutos como titular con el Sparta Praga, que aprovechó el receso por la fecha FIFA para disputar un amistoso ante el FC Vysočina Jihlava, equipo de la segunda división de República Checa. El peruano tuvo participación directa en el encuentro al registrar una asistencia.

El extremo nacional apareció desde el inicio y fue ubicado en el mediocampo ofensivo del conjunto dirigido por Brian Priske. A los 26 minutos, Jonatan Brunes abrió el marcador para el Sparta Praga, mientras que Roman Mokrovics igualó el encuentro a los 34’. Poco después, Grimaldo volvió a ser protagonista.

Joao Grimaldo ha jugado en tres clubes de Europa: Partizán, Riga y Sparta Praga. (Foto: Getty Images)

Grimaldo asistió para el 2-1 del Sparta Praga

A los 42 minutos, Joao Grimaldo habilitó a Jonatan Brunes, quien marcó el segundo tanto del conjunto de Praga. De esta manera, el peruano participó directamente en la jugada que permitió al Sparta recuperar la ventaja.

Antes del descanso, Matěj Jurásek amplió la diferencia para el Sparta Praga y puso el 3-1. Sin embargo, Jihlava reaccionó en el complemento con un doblete de Tyrese Omotoye, que estableció el empate 3-3. El propio Jurásek volvió a marcar a los 84 minutos y Patrik Vydra anotó a los 82’ para que el conjunto de Praga termine imponiéndose 5-3.

El partido se disputó durante el largo receso internacional de septiembre-octubre. El Sparta Praga aprovechó la pausa para mantener en actividad a varios de sus futbolistas y preparar el regreso de las competiciones oficiales.

🚨 Joao Grimaldo 🇵🇪 fue titular con el Sparta Praga 🇨🇿 en el amistoso ante el Jihlava.



¿La buena noticia? El peruano dio un asistencia de gol para el 2-0 momentáneo de su club en el duelo amistoso. 👏🏻 pic.twitter.com/U4lGUTWSbP — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 2, 2026

¿Cómo marcha el Sparta Praga?

El equipo de Grimaldo afronta una temporada con participación en la Chance Liga y la Europa League, después de quedar eliminado en la fase de clasificación de la Champions League frente al Olympique de Lyon. En el torneo doméstico, el Sparta Praga marcha séptimo con 15 puntos después de nueve jornadas, de acuerdo con la tabla publicada por el propio club.

El conjunto checo llega al receso después de una derrota por 3-0 ante Sigma Olomouc. Antes de ese resultado, había vencido 2-0 a Jablonec. Su próximo compromiso oficial será frente a Pardubice, por la décima fecha de la liga checa.

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