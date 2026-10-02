Joao Grimaldo fue titular y dio una asistencia en el amistoso del Sparta Praga. Foto: X/@gianfzelaya
Joao Grimaldo fue titular y dio una asistencia en el amistoso del Sparta Praga. Foto: X/@gianfzelaya
Por Redacción EC

Joao Grimaldo volvió a sumar minutos como titular con el Sparta Praga, que aprovechó el receso por la fecha FIFA para disputar un amistoso ante el FC Vysočina Jihlava, equipo de la segunda división de República Checa. El peruano tuvo participación directa en el encuentro al registrar una asistencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.