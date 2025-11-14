Aunque una lesión lo bajó en el último minuto de la gira de la selección peruana en Rusia, Joao Grimaldo continúa cosechando sus frutos tras una gran temporada en el fútbol de Letonia. Después de consagrarse campeón nacional con el Riga FC, el atacante peruano fue incluido en el once ideal de la Virsliga.

El exdelantero de Sporting Cristal llegó al cuadro letón en febrero de este año y, aunque le costó un poco adaptarse, finalmente logró consolidarse en su equipo siendo pieza importante para lograr el título.

En la Virsliga, Grimaldo disputó un total de 27 partidos con la camiseta de Riga FC, y pudo anotar 4 goles y brindar 5 asistencias que ayudaron a conseguir el torneo local.

La nota final del jugador peruano fue de 7.37 según la Virsliga, que también consideró a sus compañeros Mouhamed El Bachir Ngom y Baba Musah en la defensa del mejor equipo de la campaña.

Cabe resaltar que, tras su gran temporada con Riga FC, ahora Grimaldo deberá regresar al Partizán de Belgrado, dueño de su pase.

