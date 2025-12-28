Joao Grimaldo ha sido catalogado como el mejor futbolista hispanoamericano Sub 23 que milita en el fútbol europeo, según el prestigioso portal de estadísticas deportivas Sofascore.

El futbolista de 22 años ha tenido un buen año en el Riga FC de Letonia, en donde consiguió continuidad y logró coronarse con la liga local.

Recordemos que llegó al fútbol letonés tras ser cedido por el Partizán de Serbia.

“¡Los jugadores mejor valorados de cada edad! Pusimos la lupa sobre los hispanoamericanos que militan en el fútbol europeo”, publicó Sofascore en sus redes.

En el listado, Joao Grimaldo supera a grandes jugadores como Valentín Barco (Estrasburgo), Nico Paz (Como) y Piero Hincapié (Arsenal).