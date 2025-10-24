Joao Grimaldo suma su segundo título nacional como profesional, luego de ganar este viernes la Virsliga de Letonia con el Riga FC.

LEE TAMBIÉN: El video escondido del día que Gianluca Lapadula cantó en su presentación con la selección peruana

El peruano fue titular en el empate ante el FK Tukums, que fue suficiente para ganar el campeonato, por la amplia ventaja en la tabla de posiciones.

Con 87 puntos, Riga FC se hizo inalcanzable ante el Rigas FS que suma, hasta la fecha, 78 unidades.

Durante las celebraciones, en las que incluyó a su pequeña hija, el delantero nacional se puso la camiseta de la selección peruana.

Cabe mencionar que Grimaldo ya fue campeón nacional en nuestro país, pues fue parte del plantel de Sporting Cristal que ganó la Liga 1 Te Apuesto en 2020.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.