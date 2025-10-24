Joao Grimaldo suma su segundo título nacional como profesional, luego de ganar este viernes la Virsliga de Letonia con el Riga FC.
LEE TAMBIÉN: El video escondido del día que Gianluca Lapadula cantó en su presentación con la selección peruana
El peruano fue titular en el empate ante el FK Tukums, que fue suficiente para ganar el campeonato, por la amplia ventaja en la tabla de posiciones.
MIRA: Álex Valera llegó a los 70 goles con Universitario y se acerca a histórico Top 10 del club
Con 87 puntos, Riga FC se hizo inalcanzable ante el Rigas FS que suma, hasta la fecha, 78 unidades.
Durante las celebraciones, en las que incluyó a su pequeña hija, el delantero nacional se puso la camiseta de la selección peruana.
Cabe mencionar que Grimaldo ya fue campeón nacional en nuestro país, pues fue parte del plantel de Sporting Cristal que ganó la Liga 1 Te Apuesto en 2020.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Uribe sobre el futuro de Autuori: “No es una persona que renuncie, pero todos podemos cambiar cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia”
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- Sporting Cristal vs. Universitario: precios de las entradas y dónde comprar para el partido reprogramado por el Torneo Clausura
- Universitario y la semana más importante del 2025: ¿Cuántos millones están en juego para los cremas que anhelan levantar el ‘Tri’?
- Con Alianza ganando en Trujillo y la pelea en el final del U-Cristal: Así se jugaron las semifinales de ida de la Liga Femenina
Contenido sugerido
Contenido GEC