Joao Grimaldo mantiene una importante regularidad en su club Riga FC, que disputa la tercera ronda de la Conference League, y sumó una nueva asistencia de gol en la victoria de 3-0 sobre Beitar de Israel.

El extremo peruano es dueño de los balones detenidos en su club y, tras ejecutar un tiro de esquina, envió un peligroso centro para habilitar a su compañero.

De esta manera, en el inicio del segundo tiempo, a los 47 minutos, el brasileño Reginaldo Ramires abrió el marcador.

LA ASISTENCIA DE GRIMALDO

El atacante peruano jugó hasta el minuto 87, cuando fue sustituido por el letón Emīls Birka.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo jueves 14 de agosto en Rumania, pues el rival de Grimaldo no puede ser local en su país, por problemas en el territorio.

