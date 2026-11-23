Joao Grimaldo tendrá un nuevo entrenador en Sparta Praga. El club checo anunció este lunes la destitución del danés Brian Priske, quien dejó el cargo después de una serie de resultados negativos y una campaña irregular en la liga local y los torneos internacionales.

La decisión llegó luego de la derrota por 3-1 frente al Slovan Liberec, en condición de local, durante el último fin de semana. El resultado terminó por agudizar la crisis deportiva del equipo, que acumuló cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria.

La salida del entrenador también abre un nuevo escenario para el futbolista peruano, quien ha tenido dificultades para encontrar continuidad en el primer equipo durante la presente temporada. Grimaldo deberá esperar la llegada de un nuevo comando técnico para intentar recuperar protagonismo en el conjunto de Praga.

Joao Grimaldo tiene 10 partidos jugados en el Sparta Praga. (Foto: Getty Images)

Brian Priske fue despedido de Sparta Praga tras una campaña irregular

La directiva de Sparta Praga decidió poner fin al segundo ciclo de Brian Priske como entrenador del equipo. El técnico danés, de 49 años, no pudo repetir los resultados que consiguió durante su primera etapa y terminó dejando el cargo en medio de una crisis de resultados.

Según informó el propio club, Sparta Praga no había ganado ninguno de sus últimos cinco compromisos oficiales. Además, después de 15 jornadas de la liga checa, se encontraba a 13 puntos del líder Slavia Praga.

La derrota por 3-1 frente a Slovan Liberec fue determinante para la decisión. La dirigencia consideró que los resultados negativos estuvieron acompañados de un rendimiento futbolístico insatisfactorio.

🚨 Joao Grimaldo 🇵🇪 se queda sin DT en el Sparta Praga 🇨🇿 | Brian Priske es despedido del equipo checo tras la derrota del fin de semana y una campaña irregular. ¿Buenas noticias para el extremo peruano? ⏳ — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 23, 2026

“Tras el parón internacional de octubre, la dirección del club le brindó a Brian la oportunidad de mejorar tanto los resultados como el rendimiento”, señaló František Čupr, vicepresidente ejecutivo del club, al explicar que el entrenador había recibido una oportunidad para mejorar después del receso internacional de octubre.

Priske también llegó a Sparta en 2022 y tuvo una primera etapa exitosa, en la que consiguió dos títulos consecutivos de la liga checa y una Copa nacional. En 2024 dejó el equipo para asumir la dirección técnica de Feyenoord de Países Bajos, pero regresó a Praga para la temporada 2025-2026.

En su segundo ciclo no consiguió títulos y el equipo terminó perdiendo terreno en la competición local. En total, dirigió 170 partidos oficiales con Sparta Praga.

VIDEO RECOMENDADO