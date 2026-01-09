Con las expectativas al 100%. Joao Grimaldo tomó el vuelo que lo llevará al club más conocido de la República Checa, el AC Sparta Praga.

El jugador de 22 años, llega del Riga FC de Letonia donde tuvo una recuperación en su fútbol, motivo por el cual llamó la atención de otros clubes. Sin embargo, el traspaso se haría directamente con el Partizán de Serbia, que es dueño de su pase.

Joao Grimaldo už je na cestě do ČR. Přestup do Sparty je tak zase o něco blíž. #prestupy pic.twitter.com/nLDVzWu9du — Venca Jareš (@VencaJares) January 9, 2026

El peruano no tuvo la continuidad que se esperaba en este equipo por ello decidieron cederlo al Riga.

Algunos medios internacionales como ESPN señalan que Sparta Praga estaría pagando 1,3 millones de euros por su fichaje, con el añadido de que el Partizán conservaría el 15% por derechos económicos, es decir por una futura transferencia.

Grimaldo vino mostrando buen ritmo en los últimos encuentros con su equipo, incluso tuvo una destacada actuación en el primer amistoso de la selección peruana ante Chile.