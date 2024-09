Joao Grimaldo vivió un verdadero momento de terror, este lunes 23 de septiembre. Partizan de Belgrado cayó goleado por 4-0 ante Estrella Roja en una nueva edición del Derbi Eterno de Serbia. La apabullante derrota despertó el lado más furioso de los ‘ultras’ del conjunto ‘blanquinegro’.

Un hat-trick de Cherif Ndiaye y el tanto de Silas Katompa Mvumpa estamparon al Partizán una dura derrota a domicilio, de inmediato los fanáticos causaron destrozos en clara reprobación a la actualidad del club.

El punto de mayor tensión se vivió cuando un grupo de fanáticos logró sortear la seguridad y llegó hasta los vestidores, en donde agredieron al entrenador Aleksandar Stanojević, quien resultó con heridas en la frente y la nariz.

Grimaldo no vio acción durante el encuentro, pero vivió un episodio de espanto durante su primera temporada en el futbol del país balcánico.

“Los aficionados rompieron el cristal, es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto. Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine”, indicó el entrenador en conferencia de prensa.

“Estrella Roja mostró una clase por encima de nosotros. Entonces, asumo la responsabilidad de todo lo que pasó. Lamento que hayamos jugado en casa. Bueno, esa es la derrota más dura que he vivido, fue dura para todos. No tengo nada que agregar. Lamento haber venido con tiritas, no fue para dramatizar ni mucho menos para hacer teatro, he venido a hablar”, lamentó.

Para que no digan que es fake, así dejaron al DT de Joao Grimaldo 🇵🇪 en el Partizan: 🤕❌pic.twitter.com/kfvzlu9SkH — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 23, 2024