-¿Cómo te viene pareciendo el desempeño de Piero Quispe en Pumas?

Primero, me gustó la contratación cuando se habló de la posibilidad de que viniera a México, después de su paso por Perú, con la selección. Me parece que es un jugador que puede aportar todavía más, no lo ha hecho mal. Pienso que le costó un poco adaptarse a nuestro fútbol, tal vez las primeras jornadas no encontró esa comodidad con la que lo veo hoy. Hoy, lo veo mucho más adaptado, lo veo con una idea [de juego] mucho más clara de lo que lo que pretende Gustavo Lema [el técnico] de él en el terreno de juego, sobre todo está más compenetrado con sus compañeros. Para mí, todavía tiene mucho que dar, ha ido de menos a más en el torneo y justo llega en buen momento a esta etapa tan importante donde Pumas se juega la posibilidad de clasificar a la fase final.

-En febrero comentabas que Quispe aún no había dado ese salto de adaptación, dos meses después de esa declaración, ¿ya se adaptó al fútbol azteca o aún le falta?

No, yo creo que está adaptado ya casi al cien por ciento. Nuestro fútbol no es fácil, es dinámico, a veces muy trabado físicamente y con climas diversos y altura. Lo que le pedían a Piero dentro de la cancha ya lo entiende a la perfección, el entendimiento con sus compañeros es cada vez mejor y por la gran calidad que tiene, puede aportar mucho más. Para ser su primer torneo en México, lo veo bastante bien y con mucha confianza de hacer cosas importantes con Pumas y en nuestro fútbol.

Joaquín Beltrán estuvo casi diez años en Pumas, desde 1997 a 2006, jugó 315 partidos, anotó 15 tantos y fue bicampeón con los ‘felinos’ en 2004. (Difusión)

-¿Qué necesita un jugador extranjero para brillar en una posición como la de Piero Quispe?

La situación principal, porque la técnica la tiene Piero y la idea de juego también, para que un jugador en su posición transcienda es la dinámica y eso se obtiene con la adaptación a la altura, al estilo de juego y con un despliegue físico importante, que cada vez más lo veo mejor en ese aspecto. Lo más importante es el tema del dinamismo, que Piero pueda imponer su fútbol al equipo, que cuando la pelota pase por sus pies haga jugar a los compañeros, que le dé un ritmo distinto al ataque de Pumas y poco a poco lo ha ido haciendo. Si Piero mantiene esa dinámica y ese ritmo de juego, le puede aportar mucho más todavía a Pumas.

-Quispe se ha convertido en un titular habitual de Lema, pero detrás de él, quiénes están?, ¿cómo está la competencia en su puesto?

Sucede que Lema a veces rota las posiciones, está el ‘Chino’ Huertas, el mismo ‘Toto’ Salvio, Trigos, aunque este último juega un poquito más retrasado. También estuvo Carlos Gutiérrez, surgido de las fuerzas básicas [la filial], pero se lesionó y apenas se está recuperando. En esta rotación y en estos partidos donde ya ha sido titular, Quispe ha ido de menos a más y hoy no me imagino el equipo sin él en la cancha; se ha vuelto un jugador que le da dinamismo y buen fútbol al equipo , es parte fundamental del esquema táctico de Lema; por eso, lleva varios partidos de titular y jugando constantemente.

Trayectoria de Piero Quispe

Temporada Club Partidos Minutos Goles Asistencias 2024 Pumas 15 1045′ 1 - 2023 Universitario 42 2856′ 6 2 2022 Universitario 37 3038′ 3 5 2021 Universitario 9 370′ 2 1

-Quispe suele jugar detrás del punta, pero también en la mitad de la cancha, ¿en qué posición lo ves mejor?

Me gusta más detrás del ‘9′, porque Pumas tiene buenos recuperadores, como Ulises Rivas, Santiago Trigo y José Caicedo. Lo primero que buscan ellos es darle pase a Salvio, Huertas o Piero. Por eso, me gusta más que esté detrás de [Guillermo] Martínez o [Rogelio] Funes Mori, que son los dos ejes de ataque fijos que tiene Lema. Es ahí donde mejor se le ha visto y mejor se ha adaptado Quispe.

-Pumas viene de clasificar a la Liguilla Final, si no lograba, ¿iba a ser un fracaso?

Yo creo que sí iba a ser un fracaso, porque con [Antonio] Mohamed el torneo pasado se sentaron las bases de un proyecto. Pumas ha invertido dinero, algo que no es común en una institución como universidad, ha comprado varios futbolista -entre ellos a Piero Quispe-, ha invertido una buena cantidad de dinero para tener un equipo mucho más competitivo.

Piero Quispe tiene contrato con Pumas UNAM hasta finales de 2026. (Foto: Getty Images)

-Pumas lleva una sequía de 13 años sin títulos, tú has sabido ser bicampeón, ¿por qué crees que ha transcurrido tanto tiempo?

Han llegado a finales, perdió una contra Tigres y otra contra León. Me parece que Pumas cambió un poco su filosofía y su mística, un equipo que apostaba mucho por sus jóvenes, los respaldaba, les daba proyección, los cobijaba con dos o tres jugadores experimentando. Hoy, ha apostado más por invertir en jugadores, hay muy pocos jugadores formados de las fuerzas básicas, han llegado más refuerzos, que no quiere decir que esté mal, pero me parece que parte de esa filosofía que caracterizó a Pumas, y que lo llevó a obtener varios campeonatos a lo largo de su historia, se ha perdido un poco. Le ha faltado consistencia al equipo; más allá de que llevan 13 años sin títulos, el tema está en que solo han llegado a dos finales en este tiempo, eso es lo que se habla de la sequía tan importante que tiene Pumas en este momento.

-México viene siendo un mercado atractivo para el futbolista peruano, están Quispe, Santamaría; antes estuvieron Ruidíaz, Yotún, entre otros, ¿cómo nos ven ustedes?

Históricamente, el fútbol peruano se adapta bien a nuestro fútbol. Pumas tuvo una figura mundial como lo fue Juan José Muñante, fue muy reconocido y querido en nuestro fútbol y más en Pumas siendo parte de los títulos de los 70′s. Me tocó convivir también, cuando debuté en Pumas, con Alfonso Dulanto. Los que nombraste han sido jugadores que se han adaptado, Ruidíaz con su gol espectacular con Morelia que lo salvó del descenso; Juan Reynoso, también, entre otros. Me parece que el futbolista peruano suele adaptarse muy bien a nuestro fútbol y es además un mercado que el directivo mexicano suele ver.

-¿Tener esos ‘embajadores’ que han dejado una buena impresión, ha servido para que el fútbol mexicano se fije en jugadores peruanos?

Sin duda, cuando tú traes jugadores de algún país y ves que traes uno, dos, tres, diez, y la mayoría dan resultados, la mayoría se adapta, sigues buscando ese mercado. Además, en el tema específico económico, también es un mercado que se adapta muy bien a las necesidades en México.

-Quispe debe seguir esa línea, de ser un buen ‘embajador’ para seguir dejando la puerta abierta al mercado peruano...

Por supuesto, me parece que Piero tiene todas las condiciones para poder hacer una buena carrera, incluso por su juventud. Si sigue siendo llamado a la selección peruana, puede dar el salto al fútbol europeo. Hay muchas cosas, pero de entrada, creo que Piero tiene condiciones para seguir siendo un buen embajador del fútbol peruano y hacer cosas importantes con Pumas.

Piero Quispe llegó como uno de los tres refuerzos de Pumas UNAM para el Clausura 2024, lo hizo junto a Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori. (Foto: Pumas)

-¿Qué esperas de Piero Quispe en Pumas durante su estadía, que trascienda para que luego sea vendido y ayude en las arcas del club?

Entendiendo que ya pusiste varios panoramas, puede ser que llegue a algún equipo del extranjero o del mismo fútbol mexicano, otro club que ponga una buena oferta en la mesa y a Pumas le convenga. A mí me gustaría que Piero estuviera por lo menos un par de años [en el equipo], consolidado ya en la institución como un jugador importante. Hoy ya lo está haciendo, se adaptó rápido a nuestro fútbol. Me gustaría que se quede por lo menos un par de años para que siga demostrando mejor su fútbol y aporte al equipo.

