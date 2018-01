Joel Sánchez fue presentado en Querétaro de México

El mediocampista peruano Joel Sánchez dijo que su llegada al Querétaro es una gran oportunidad para crecer futbolísticamente y seguir en la mira de su selección, con la que alcanzó el tercer lugar de la Copa América 2015 y a meses de que se dispute el Mundial.



Joel Sánchez, de 28 años, llega a los "Gallos Blancos" de Querétaro después de jugar con el Sporting Cristal de Perú, donde inició su carrera en 2006 con el Total Clean de la segunda división.



"Gallos me brinda la posibilidad de mostrarme mucho más, es una liga muy competitiva y creo que me va a hacer crecer futbolísticamente. Lo que he podido ver es que es una liga muy intensa, que se juega muy rápido, todo es muy veloz, eso va a ayudar a que pueda crecer", dijo Joel Sánchez tras su presentación.



Además de jugar con Sporting Cristal y Total Clean, el mediocampista peruano ha militado con Alianza Lima y Universidad de San Martín.



"Estoy entrenando desde el lunes, el profesor (Luis Fernando Tena) decidirá cuándo me utilizará. Trato de llegar siempre al área contraria, me gusta tocar siempre la pelota y poder crear opciones de gol para el equipo", apuntó Joel Sánchez.



El peruano podría debutar el sábado cuando Querétaro reciba al vigente campeón Tigres UANL en la tercera jornada del torneo Clausura.



