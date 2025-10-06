Juan Manuel Vargas cumplió 42 años este domingo 5 de octubre, y es una oportunidad inmejorable para recordar uno de sus legendarios golazos. El periodista Juan Pablo Varsky así lo hizo a través de sus redes sociales.

“¿Se puede hacer jueguito, tirar un sombrerito, pararla con el pecho, desairar a 6 rivales y hacer el gol, todo en una sola jugada? Sí, se puede. Lo hizo el peruano Juan Manuel Vargas, quien hoy cumple 42 años. Fue con la camiseta de Colón", publicó Varsky en ‘X’.

El exfutbolista de la selección peruana militó en Universitario de Deportes, Colón (Argentina), Catania, Fiorentina, Genoa (Italia) y Real Betis (España). En el 2018 colgó los botines con la camiseta ‘crema’.

