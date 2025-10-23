Juan Pablo Goicochea, pese a no debutar oficialmente con la selección peruana, fue convocado al último amistoso de fecha FIFA ante Chile y hace un análisis de su futuro próximo, a sus 20 años.

En diálogo con Radio Ovación, el formando en Alianza Lima, destacó que busca seguir en el extranjero, pese a no tener oportunidad en el primer equipo de su club, Atlético Platenser de la Primera División de Argentina.

“Hoy por hoy prefiero quedarme fuera, pero no le cierro las puertas al fútbol peruano, y menos a Alianza. Siempre me queda la espinita de haber tenido más partidos en Primera. Me gustaría en algún futuro volver a Alianza”, declaró.

“Mi situación es un poco complicada, sin minutos en Primera. Ahora estoy jugando en Reserva, voy disputando tres partidos como para no perder ritmo, seguir con confianza y mantenerme en lo físico”, añadió Goicochea.

Por otro lado, destacó su expectativa por estar nuevamente citado a la blanquirroja a pocas semanas de los amistosos ante Rusia y Chile.

“Mi idea es meterme en la lista de convocados de noviembre, por eso pedí que me bajen a jugar a Reserva. Estuve muy feliz con la convocatoria (de octubre), era algo que venía buscando desde hace algunos meses. No se me daba por la situación en Platense, pero ahora estoy agradecido con la oportunidad”, comentó Goicochea.

