El último miércoles, Cruz Azul de Juan Reynoso reaccionó sobre el final e igualó 2-2 ante Tigres UANL por la jornada 8 del Torneo Clausura de Liga MX en el Estadio Universitario. No obstante, el DT lanzó una fuerte crítica a las autoridades de la competición debido al ajustado calendario que vienen afrontando a la par de la Concachampions.

“Me quedo con la reacción del equipo. Me quedo con que los cambios aportaron, pero también me quedo con algo que dije y algunos se sonrojaron: se lesionó Vigón, se lesionó Cota, verios acalambrados y hablan que la calendarización, que los planteles... No puede ser que los de la MLS lleguen descansados y nosotros lleguemos con una seguidilla de partidos. Queremos seguir siendo el gigante de Concacaf, que nos ayuden”, comenzó diciendo el estratega post partido.

“Tenemos gente con suficiente inteligencia en la Liga para que no vayamos tan entregados a jugar partidos definitorios contra muy buenos equipos como los son los de la MLS”, agregó.

Por otro lado, Juan Reynoso explicó que para ellos la palabra ‘cruzazulear’ significa sacar la casta, la garra en partidos donde puedan estar abajo en el marcador.

“Es una Liga competitiva, pareja, regular y lo que queremos a partir de estos momentos, como ya ha pasado varias veces de empatar o ganar al ginal, lo que hablaba mucho cuando llegué, que ‘cruzazulear’ sea esto, lo de hoy. Que en desventaja vas y buscas. Eso es ‘cruzazulear’ para nosotros. Ojalá se genere esa nueva identidad en los aficionados y jugadores que pasen por el club”, sentenció.

Presente en Liga MX

En el torneo doméstico, Cruz Azul se ubica en la cuarta casilla con 14 puntos producto de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Concachampions

Por la ida de los cuartos de final de la Concachampions, la ‘Máquina Cementera’ enfrentará a Montreal el próximo miércoles 9 de marzo.

