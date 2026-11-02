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Resumen

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El técnico peruano fue captado reprendiendo a Juan Valencia, delantero colombiano que terminó llorando en el banco de suplentes. (Foto: Composición)
El técnico peruano fue captado reprendiendo a Juan Valencia, delantero colombiano que terminó llorando en el banco de suplentes. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Juan Reynoso volvió a ser noticia en el fútbol mexicano, aunque esta vez no precisamente por cuestiones tácticas. El entrenador peruano protagonizó una tensa escena durante la derrota de Necaxa por 1-0 ante Santos Laguna, por la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las cámaras captaron el momento en que reprendió fuertemente al delantero colombiano Juan Valencia, quien terminó rompiendo en llanto en el banco de suplentes. Las imágenes se viralizaron y generaron cuestionamientos sobre la reacción del técnico.

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