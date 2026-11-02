Juan Reynoso volvió a ser noticia en el fútbol mexicano, aunque esta vez no precisamente por cuestiones tácticas. El entrenador peruano protagonizó una tensa escena durante la derrota de Necaxa por 1-0 ante Santos Laguna, por la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las cámaras captaron el momento en que reprendió fuertemente al delantero colombiano Juan Valencia, quien terminó rompiendo en llanto en el banco de suplentes. Las imágenes se viralizaron y generaron cuestionamientos sobre la reacción del técnico.

El episodio tuvo su origen en una ocasión desperdiciada por Valencia durante el primer tiempo. A los 19 minutos, el atacante tuvo una inmejorable oportunidad para abrir el marcador, pero su remate se estrelló en el poste izquierdo. El rebote le quedó nuevamente a disposición, aunque cuando intentó definir por segunda vez, terminó impactando el balón con su propia pierna y perdió una posibilidad clarísima frente al arco de Carlos Acevedo.

🚨 Juan Reynoso 🇵🇪🧠 gritó a su jugador en el Necaxa 🇲🇽, el colombiano Juan Valencia rompió en llanto tras el reproche de “El Cabezón” en la #LigaMx. 😢💔 https://t.co/zpPZQ4wf7f — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 2, 2026

Valencia permaneció en el campo hasta los 59 minutos, cuando Reynoso decidió sustituirlo. Sin embargo, el momento más comentado llegó después del cambio. Apenas se sentó en el banquillo, el entrenador peruano se acercó para reclamarle por la jugada. El colombiano se cubrió el rostro con su camiseta y terminó llorando, mientras uno de los integrantes del cuerpo técnico intentaba consolarlo. La escena fue registrada por la transmisión televisiva y rápidamente circuló en redes sociales.

La polémica continuó después del encuentro, aunque Reynoso intentó poner paños fríos a la situación. El técnico explicó que el cambio también respondió a una decisión táctica para refrescar al equipo y defendió públicamente al joven delantero. “Juanito es un muchacho espectacular. Ahorita nos pidió disculpas, cuando realmente exigió, peleó, aportó en defensa y ataque. No se le abrió el arco, pero hizo un buen partido. Le dije eso y que no tenía por qué lamentarse”, manifestó en conferencia de prensa.

El resultado tampoco ayudó a calmar los ánimos en Necaxa. Santos Laguna se impuso por 1-0 gracias a un autogol de Matías Espíndola a los 72 minutos. De esta manera, los Rayos sumaron una nueva derrota en el Apertura 2026 y extendieron su complicada racha de resultados. El equipo dirigido por el entrenador peruano ya no tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla y afronta las últimas jornadas del campeonato con la obligación de mejorar su rendimiento.

¡LAS PALABRAS DE LA DERROTA! 😔 Reynoso confiesa que su delantero, Juan Valencia, se disculpó con él tras finalizar el duelo ante Santos. 📹 Luis Jiménez https://t.co/rYdQtshwOR — MedioTiempo (@mediotiempo) November 2, 2026

Así, Juan Reynoso quedó en el centro de las críticas por una escena que trascendió el resultado deportivo. Mientras algunos cuestionaron la manera en que reprendió a su futbolista delante de las cámaras, el entrenador optó por respaldarlo públicamente después del partido. Para Valencia, de 22 años, fue una noche especialmente difícil; para el peruano, otro episodio de una temporada complicada al frente de los Rayos.

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