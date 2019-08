Juan Reynoso, presentado ante la prensa mexicana como nuevo técnico del Puebla

Juan Reynoso ha llegado con una felicidad inigualable al Puebla con un solo objetivo: sacar adelante al club y consolidarlo en los primeros lugares de la Liga MX.

Juan Reynoso brindando una conferencia de prensa como nuevo entrenador de Puebla. (Video: @ALunaSilva)

En la mañana del lunes, Juan Reynoso compareció ante los medios aztecas por primera vez como entrenador principal del Puebla, equipo con el que trabajó como asistente técnico hace pocos meses.

"Estoy agradecido e ilusionado por este nuevo reto. Creo que por lo que vi el sábado [1-1 de visita ante Cruz Azul], el equipo no merece estar en la situación en la que está", indicó Juan Reynoso.

El 'Cabezón' es un amante del fútbol dinámico. Esa misma idea intentará aplicar en Puebla desde ahora. "Apuesto mucho a que sin un buen control y pase la jugada ofensiva no progresa. En defensa si uno no juega con la intención del rival y no corre antes de él se complica".

Juan Reynoso conversando con el equipo de Puebla. (Foto: Agencias)

Al ser una aventura de talla internacional, Juan Reynoso reveló que liderar el camino de Puebla en la Liga MX es el desafío más grande de toda su trayectoria como estratega.

"En lo mediático, por la importancia del club porque es una de las ligas más importantes del continente, seguro es el reto más importante de mi carrera", sostuvo.

Antes de firmar por el cuadro 'camotero', Juan Reynoso trabajó en el Real Garcilaso, donde tuvo un paso discreto. Sin embargo, se le recuerda sobre todo por sus campañas con Melgar, club con el que supo ser campeón del fútbol peruano.