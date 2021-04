El último viernes, previo al inicio de la jornada 17 de la Liga MX, Juan Reynoso concedió una entrevista a todos los medios peruanos y abordó temas como el gran momento que vive Cruz Azul, la inclusión de Santiago Ormeño a la lista de 50 jugadores de Ricardo Gareca y la posibilidad de dirigir en algún momento a la selección peruana.

“Con la jerarquía del plantel que tenemos hoy el presente es bueno. Desde el inicio vamos partido a partido y así nos hemos mantenido. Tratar de llegar a a 43 puntos, mas allá de que sea record, lo vemos que son 43 puntos, que nos hagan solo 10 goles. Tratar de hacer un torneo que en la historia del club va a quedar muy presente”, precisó el técnico sobre el presente de su conjunto.

Además, Reynoso no dudó en hablar sobre la inclusión de Santiago Ormeño en la lista de 50 jugadores brindada por Ricardo Gareca. El técnico de los ‘cementeros’ dirigió al ‘9′ la temporada pasada en el Puebla FC.

“Creo que Santiago te da una referencia en el área. es buen pivoteador, es grandote como para terminar con dos 9. Es muy trabajador. Además, te da mucha alegria, esa inocencia de hacer bromas a todo, suma mucho en los entrenamientos desde esa parte. Creo que si le dan la oportunidad la va a saber aprovechar, todo está en la decisión de Ricardo y que el grupo lo reciba de la mejor manera”, precisó.

Asimismo, se animó a declarar que viene ‘quemando etapas’ por si el algún momento se da la oportunidad de dirigir a la selección peruana.

“Estoy quemando etapas. Hoy me siento mucho más maduro, con las ideas más claras. Capacitado uno siempre siente que está. lo que debe ir acumulando son triunfos, titulos. De ahí en más, el destino y la vida te pone donde te mereces. A veces te da, a veces no. Me siento capacitado, lo que pasa es que en una situación como la selección, dios quiera que encontremos los dos caminos: que no haya tecnico y que yo no esté en un proyecto en manos como ahora”, señaló Juan Reynoso.

