Juan Vargas: presidente del Olimpia de Paraguay desmintió interés en el jugador peruano

La situación de Juan Vargas no se aclara. El propio presidente del club Olimpia de Paraguay confirmó este miércoles que no tienen ninguna intención de fichar al jugador peruano.

Un rumor había comenzado a tomar fuerza en las primeras horas del año 2019, pero Marco Trovato, mandamás del club guaraní, desmintió cualquier interés.

"Es falso. No estamos interesados en el jugador que me mencionas (Juan Vargas). Sabemos de su experiencia, pero para nada es cierto lo que me cuentas", indicó el presidente del Olimpia en diálogo con el diario El Bocón.

Juan Manuel Vargas fue expulsado en el Universitario vs. Ayacucho FC | Fuente: captura

Juan Vargas, futbolista de 35 años, no estaría en los planes del entrenador de Universitario de Deportes, el chileno Nicolás Córdova, quien lo apartó del primer equipo en la parte final de la temporada 2018.

El contrato del 'Loco', quien en su mejor momento militó en el Colón de Santa Fe, Catania, Fiorentina, Genoa y Real Betis, llegó a su fin en Universitario de Deportes y, de momento, no hay una propuesta para renovar.