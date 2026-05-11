Resumen

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Kenji Cabrera fue vendido a Vancouver Whitecaps por 1.1 millones de dólares. (Foto: Getty Images)
Kenji Cabrera fue vendido a Vancouver Whitecaps por 1.1 millones de dólares. (Foto: Getty Images)
/ Caean Couto
Por Redacción EC

Kenji Cabrera continúa sumando minutos y experiencia en la Major League Soccer (MLS). El futbolista peruano participó en la victoria de Vancouver Whitecaps sobre San Jose Earthquakes, encuentro disputado el pasado sábado 9 de mayo.

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