Kenji Cabrera continúa sumando minutos y experiencia en la Major League Soccer (MLS). El futbolista peruano participó en la victoria de Vancouver Whitecaps sobre San Jose Earthquakes, encuentro disputado el pasado sábado 9 de mayo.

El extremo nacional ingresó al minuto 63 y volvió a mostrar buenas sensaciones dentro del equipo canadiense, consolidando poco a poco su proceso de adaptación al fútbol norteamericano.

En declaraciones al portal Area Sports, el jugador de 23 años destacó las diferencias que ha encontrado desde su llegada a la MLS, especialmente en la intensidad y mentalidad competitiva. “La intensidad y la mentalidad son totalmente distintas. Aprendo de eso todos los días con mis compañeros”, señaló.

El mensaje de Kenji Cabrera para los hinchas de Perú

El futbolista peruano aprovechó para enviar un mensaje de optimismo y respaldo a la afición de la selección peruana en medio del complicado momento deportivo que atraviesa la Bicolor. “Que sigan creyendo y apoyando a la selección y que tengan fe en el equipo”, expresó.

🇵🇪Kenji Cabrera



🇺🇸 Adaptación a la MLS:

“La intensidad y la mentalidad son totalmente distintas.”



👏 Mensaje a la afición peruana:

“Que sigan creyendo y apoyando a la selección.#VWFC #MLS

🎥 @AreaSportsNet pic.twitter.com/7hiB62XpMV — Alonso El Inca (@alonso_inca) May 11, 2026

El peruano reveló su nueva posición en el campo

Cabrera también sorprendió al revelar que el entrenador Jesper Sørensen lo viene utilizando en una nueva función táctica dentro del terreno de juego. “La verdad que ya eso depende del entrenador. El entrenador es el que me ve en el día a día. Ahora últimamente estoy jugando de número 10, juego de volante interior”, explicó.

Esta nueva posición podría abrirle más posibilidades de ser considerado en la selección peruana bajo distintas variantes ofensivas cuando sea convocado nuevamente.

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