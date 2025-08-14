Kenji Cabrera fue parte del ‘Media Day’ de su nuevo club, Vancouver Whitecaps, de la Major League Soccer y compartió algunas postales con un campeón del mundo, Thomas Müller.

El alemán de 35 años es el flamante fichaje del equipo estadounidense, y llega procedente del poderoso Bayern Múnich de su país.

A través de sus redes sociales, Vancouver Whitecaps compartió este ameno encuentro de sus dos fichajes estelares para competir en la MLS.

Cabe mencionar que esta será la primera experiencia internacional para el atacante peruano de 22 años, quien llega tras diputar más de cuatro temporadas en la Liga 1 Te Apuesto.

Cabrera tuvo sus primeros minutos con Vancouver Whitecaps el último miércoles ante Forge FC por la Copa Canadiense.

