Thomas Muller se vistió de héroe en la victoria de Vancouver Whitecaps por 3-2 sobre St. Louis City por una nueva jornada de la MLS 2025-26.
El campeón del mundo con Alemania se encargó de ejecutar el penal en la última jugada del cotejo. No falló y le dio los tres puntos a los suyos.
Müller fue ovacionado por sus compañeros. Uno de ellos fue Kenji Cabrera, quien fue captado en una postal.
