Thomas Muller se vistió de héroe en la victoria de Vancouver Whitecaps por 3-2 sobre St. Louis City por una nueva jornada de la MLS 2025-26.

El campeón del mundo con Alemania se encargó de ejecutar el penal en la última jugada del cotejo. No falló y le dio los tres puntos a los suyos.

Müller fue ovacionado por sus compañeros. Uno de ellos fue Kenji Cabrera, quien fue captado en una postal.

THOMAS MÜLLER FIRST MLS GOAL AT THE DEATH! 😱 pic.twitter.com/oVxj6J0kMe — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.