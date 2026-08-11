Alexander Callens sorprendió a sus seguidores al anunciar su despedida del AEK Atenas, club al que defendió durante tres temporadas.

El defensor peruano utilizó sus redes sociales para agradecer a la institución griega, sus compañeros, trabajadores, entrenadores y aficionados, en un mensaje que marca el cierre de una etapa y deja abierta la incógnita sobre su futuro profesional.

Callens no ha anunciado su retiro del fútbol ni ha confirmado cuál será su próximo equipo. Por ahora, el zaguero continúa concentrado en su proceso de recuperación antes de definir qué sucederá con su carrera.

La carta con la que Callens dijo adiós al AEK Atenas

El futbolista comenzó su mensaje agradeciendo a las principales figuras del club y a todos quienes formaron parte de su experiencia en Grecia.

“Quiero agradecer de corazón al club AEK Atenas por todo este tiempo. Al presidente Mario Iliopoulos, al GD Javier Ribalta, al entrenador Marko Nikolic y en especial a Matias Almeyda porque confió en mí sin pensarlo desde el día uno, gracias a todos los trabajadores del club y gracias a la afición por su apoyo incondicional”, señaló el defensor.

El peruano también dedicó unas palabras a sus compañeros, resaltando los momentos compartidos durante su etapa en el conjunto griego: “Gracias a todos mis compañeros por cada entrenamiento, cada partido, cada momento vivido y cada mensaje de aliento para sobrellevar y superar mi situación”.

Callens destacó además que su paso por el AEK Atenas significó mucho más que una experiencia deportiva. “Gracias a todas las personas que hicieron que estos tres años fueran tan especiales y que me ayudaron a crecer no solo como deportista sino como persona”, dijo.

Alexander Callens se despide del AEK Atenas y concentra su atención en su recuperación. Foto: Alexander Callens/Instagram

“Me voy orgulloso de haber defendido esta camiseta”

El jugador nacional también recordó con orgullo su paso por el equipo y aseguró que se lleva importantes recuerdos de su etapa en Grecia.

“Me voy orgulloso de haber defendido esta camiseta y de haber podido compartir tantos momentos. Me llevo recuerdos, aprendizajes, amistades y, por encima de todo, la satisfacción de haberlo dado todo hasta el final, dentro y fuera de la campo”.

Finalmente, Callens cerró su carta haciendo referencia al título que consiguió con el AEK Atenas: “Gracias por estos 3 años. Gracias por todo. Y gracias por haberme permitido despedirme como campeón”.

¿Qué pasará con Alexander Callens?

La principal incógnita ahora está relacionada con el futuro deportivo del defensor peruano. Callens atraviesa un proceso de recuperación por un problema cardiovascular, situación que actualmente lo mantiene alejado de las canchas.

Hasta el momento, el jugador no ha comunicado su retiro del fútbol y tampoco ha confirmado cuál será su próximo destino. Por ahora, su prioridad es avanzar en su recuperación antes de tomar una decisión respecto a su carrera.