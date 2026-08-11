Callens deja el AEK Atenas tras tres años y mantiene la incógnita sobre su futuro. Foto: Alexander Callens/Instagram
Callens deja el AEK Atenas tras tres años y mantiene la incógnita sobre su futuro. Foto: Alexander Callens/Instagram
Por Redacción EC

Alexander Callens sorprendió a sus seguidores al anunciar su despedida del AEK Atenas, club al que defendió durante tres temporadas.

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