Alejandro Benvegnu - Radio Mitre.

“Me parece que la llegada de Paolo a Racing le dará jerarquía al fútbol argentino. No sé cómo estará en el tema físico, pero sí se pone bien físicamente, la jerarquía que tiene le viene muy bien a Racing. Él es un delantero diferente que marca la diferencia en el fútbol. Va a ser un gran aporte para la ‘Academia’. Racing es uno de los cinco grandes del país y los que siempre tienen más presión son Boca Juniors y River Plate. Después Racing e Independiente, le siguen en orden de presión de ganar títulos”, sentenció.

Enzo Copetti dejó un gran vacío al marcharse a la MLS. (Marcelo Endelli/Pool via AP) / Marcelo Endelli

Juan Pablo Alagastino, periodista de ESPN y El Trece.

“En principio yo soy de Avellaneda, conozco bastante a la gente de Racing y es una incorporación importante para el club en la búsqueda de eficacia, en la búsqueda alguien de renombre, un delantero importante. Sin tener en cuenta la edad ni las lesiones, creo que la llegada de Paolo Guerrero es algo que revoluciona al mundo Racing y estamos hablando de la bomba del día. Obviamente, es importantísima esta llegada porque Racing perdió hace poco días al delantero Enzo Copetti que se fue a la MLS de Estados Unidos. Enzo metió muchos goles esta temporada y no es fácil encontrar un delantero con tanta eficacia. Pero era una incógnita para los aficionados de la ‘Academia’, quién iba a reemplazarlo, había llegado Nicolás Reniero de un préstamo, pero la gente no estaba del todo convencida, sin embargo, con la llegada de Guerrero la gente se ilusiona”.

Guerrero no tiene acción en las canchas desde octubre del año pasado con Avaí. (Foto: Getty Images) / Heuler Andrey

Luego agregó: “La palabra es ilusión y habrá que esperar su arribo, cabe destacar que no es que hay preocupación, sin embargo, desde el club Racing quieren saber cómo va el tema de las lesiones, ya que jugó 10 partidos en Avaí, su último club en Brasil. Es una gran noticia, la gente está ilusionada y no es la primera vez que hay un acercamiento con Guerrero: hace cinco años atrás, se había hablado de un sondeo con Paolo. Eso no implica que pueda llegar a Racing a meter todos los goles que se espera. Racing este año tiene muchos objetivos que cumplir: el año pasado no salió campeón, en la última fecha lo consiguió Boca, después ganó la Copa de Campeones, hoy ganó una nueva Copa frente a Boca. Es un plantel cuya columna vertebral sigue esta temporada y es un club que económicamente está bien”.

“Para culminar, creo que está bueno, el contrato que le están haciendo a Paolo Guerrero, ya que hablará mucho de su rendimiento, porque a un jugador como él que busca superarse y que su rendimiento tenga que ver con el salario va a darle un plus a él y al equipo Racing”, sentenció.

Juan Clemente - Bolavip

“Paolo Guerrero es un futbolista fuerte y con una gran capacidad goleadora. En Argentina se le tiene mucho respeto por lo hecho en la Selección de Perú y su carrera deportiva en general. Además, se convertirá en una de las caras de nuestro fútbol y tendrá la responsabilidad de reemplazar a Copetti en Racing. Por aquí se espera su jerarquía y sólo se teme un poco por su estado físico. Si la Academia logra ponerlo al 100%, tendrá un refuerzo top y Gago sin dudas podrá exprimirlo al máximo”, afirmó.