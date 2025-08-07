El miércoles 6 de agosto, André Carrillo no pudo completar el partido en la victoria de Corinthians 2-0 ante Palmeiras por la Copa Brasil. El peruano tuvo que salir con ayuda de la camilla en el segundo tiempo tras un impacto con Agustín Giay.

Con esta victoria el ‘Timao’ logró su clasificación a los cuartos de final del certamen; ya que habían vencido 1 a 0 en el partido de ida.

No obstante, no todo es felicidad. Corinthians publicó el parte médico de Carrillo, en el que indica que tendrá que ser operado.

“André Carrillo: diagnosticado con una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, será operado en los próximos días”, se indica en el comunicado.

Otra de las bajas será el neerlandés Depay, quien también tuvo que salir sustituido en el duelo ante el ‘Verdao’.

“Memphis Depay: Lesión de grado 2 en el isquiotibial derecho. Ha comenzado la recuperación con el departamento de fisioterapia“, informó.

Atualização médica: André Carrillo e Memphis Depay.



Saiba mais 👉🏽 https://t.co/SkYlLCNWOd pic.twitter.com/lrBsoyn1Se — Corinthians (@Corinthians) August 7, 2025

***********************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.