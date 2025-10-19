Fabio Gruber, quien podría ser llamado por Manuel Barreto para los amistosos de la selección peruana en noviembre, continúa siendo importante en el Núremberg de la segunda división de Alemania. El central de 23 años, de 1.88 metros de altura, fue titular y capitán en el empate de su equipo (1-1) ante el Holstein Kiel por la novena jornada del certamen.

El defensor fue uno de los mejores de su equipo con seis de ocho duelos ganados, dos intercepciones, tres despejes y un 82% de precisión en sus pases.

El Núremberg se puso arriba en el marcador a los 28 minutos con gol de Zoma; sin embargo, los visitantes igualaron en el minuto 86 con tanto de Johansson.

🇵🇪🇩🇪 Fabio Gruber volvió a jugar como TITULAR y CAPITÁN en el empate 1-1 de Nürnberg ante Holstein Kiel por la fecha 9 de la 2. Bundesliga:



⏱️ 90' minutos jugados

👟 55 toques de balón

🎯 82% de precisión 36/44

⚔️ 6/8 duelos ganados

🛡️ 3 despejes y 2 entradas

💥 2 intercepciones pic.twitter.com/uIkgkfLiF6 — Momento Deportivo (@MDeportivope) October 19, 2025

Con este resultado, el equipo del defensor alemán de raíces peruanas se ubica en el decimoquinto lugar con solo ocho puntos en nueve partidos.

Pese a que aún no ha sido citado a la selección peruana de mayores, no lo ha descartado, pero por el momento se enfoca en su crecimiento en el ascenso alemán.

En una entrevista con este medio se describió como un futbolista con buena conducción del balón, y tiene como referente a Philipp Lahm.

