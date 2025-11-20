El futuro de Luis Advíncula podría estar lejos de Boca Juniors. A pesar de que el lateral peruano tiene contrato vigente con el club hasta diciembre del 2026, desde Argentina aseguran que sus días parecen estar contados.

TyC Sports se refirió al futuro inmediato del jugador: "Luis Advíncula podría estar ante sus últimos días con la camiseta de Boca. Con un año de contrato por delante, el lateral derecho podría salir a fin de 2025″, informó dicho medio.

¿El destino? Sporting Cristal, club en el que se formó y que está interesado en sus servicios. Pero no es el único: Alianza Lima también mostró interés y “hasta inició contactos informales con el jugador”, según TyC Sports.

Si bien hay interés, por ahora no existe una negociación avanzada ni formal de club a club. Lo que sí es una realidad es el contrato de Advíncula con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. Si quiere salir para tener más oportunidades, un préstamo o rescisión de mutuo acuerdo serían las posibilidades.

Por el momento, ‘Bolt’ está enfocado en su presente con Boca Jrs, que disputará la fase final del Torneo Clausura de Argentina y tiene grandes chanes de salir campeón.

