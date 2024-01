Luis Advíncula fue uno de los jugadores que tuvo mejor rendimiento en Boca Juniors en la pasada temporada, tanto así que los hinchas de ese equipo no dudaron en destacar sus actuaciones con la camiseta azul y oro, a pesar de que al popular club argentino no le fue bien en cuanto a resultados.

Por esa razón, recientemente el cuadro ‘xeneize’ rechazó una oferta de Botafogo de Brasil por el lateral peruano y lo declaró intransferible. Cabe destacar que Luis Advíncula tiene contrato vigente con Boca Juniors por toda la temporada 2024, y en el club todavía no se ha informado nada respecto a una posible renovación de ese vínculo.

Horacio Rossi, representante del ‘Rayo’, dijo tener confianza de que pronto se sentarán a conversar sobre ese tema.

“Fue una apuesta fuerte la de Román (Riquelme) por él y Luis demostró estar a la altura, sobre todo en partidos de máxima complejidad. No me caben dudas de que nos vamos a sentar a hablar, de hechos estos días no lo pudimos hacer. Estoy al corriente de que Boca tuvo días intensos, pero yo tengo muy buen diálogo con todos”, indicó Rossi a TyC Sports Verano.

“Nosotros no podemos hacer oídos sordos a las ofertas que le llegan a nuestros clientes, usamos el canal que corresponde para este tipo de situaciones que es acercarlas al club y a partir de ahí el club toma la decisión que cree oportuna”, añadió.

Rossi también señaló que Advíncula se siente muy “contento y feliz” en Boca, pues en ese club “lo tratan de mil maravillas”.

“Acá hay que analizar el contexto, cada futbolista con su edad y su momento. El contexto en el que hoy estamos es que a Luis le quedan 10 meses de contrato, tiene 33 años, el 2 de marzo cumple 34 y, como todo jugador con una carrera útil con fecha de caducidad, quiere sacarle el mayor rendimiento. Entonces, es una cuestión de responsabilidad presentar las ofertas que han llegado”, expresó.