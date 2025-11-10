Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura.

Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival.

Luis Advíncula no tuvo minutos en el superclásico, pero eso no impidió que celebre por todo lo grande en los camerinos.

¿CUÁNTOS XENEIZES GRITARON EL TRIUNFO COMO EL 'RAYO'? 🔥



🇵🇪 Luis Advíncula y su emotiva celebración, como todo el grupo, tras vencer 2-0 a River Plate en el clásico del fútbol argentino 🇦🇷 y posterior clasificación a la fase de grupos de CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/ggB48qelx1 — DSPORTS Perú (@DSportsPE) November 10, 2025

